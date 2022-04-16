Зеленский встретился с военными Госспецсвязи

Президент Украины встретился с военными Госспецсвязи. Владимир Зеленский поблагодарил за их работу.

Он подчеркнул, что труд военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины очень важен. Видео встречи было опубликовано в телеграмме украинского лидера.

Важно Зеленский отметил наградами 2 военных Госспецсвязи

"Будем на связи" теперь иначе

Зеленский заметил, что к войне мы привыкли к концу разговоров спокойно говорить: "Будем с тобой на связи".

Я никогда не думал, что эти же слова мы будем говорить уже по-другому – из-за войны,

– подчеркнул президент.

По его словам, именно благодаря работе военнослужащих Госспецсвязи Вооруженные Силы и гражданское население имеют надежную связь.

Как проходила встреча Зеленского с военными Госспецсвязи: смотрите видео

Зеленский отметил, что важна и почти бесперебойная связь с западными партнерами. Ведь это позволяет решать ряд важных вопросов на разных фронтах.



Зеленский наградил военных Госспецсвязи / Фото прессслужбы ОП

Награды для военных

Президент наградил двух военных Госспецсвязи медалями "За безупречную службу" ІІІ степени. Среди них – полковник Дмитрий Глядченко и полковник Вадим Дубенков.

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