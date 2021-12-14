Зеленский встретится с генсеком НАТО Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский 16 декабря встретится с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

После встречи Зеленский и Столтенберг обещают совместную пресс-конференцию. Она запланирована на 11:15 по киевскому времени.

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Конкретные темы разговора пока неизвестны. Однако встреча будет происходить на фоне угроз по вторжению России и скопления войск у границ.

К слову, недавно Зеленского спросили, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод российских войск от границ. Президент подчеркнул, слышать от России похожие просьбы странно, ведь она нарушала ряд обещаний. В частности, политик упомянул об отказе Украины от ядерного потенциала.

Угроза атаки России: что известно

Украинская разведка предупредила, Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года. Агрессор стягивает войска к границе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС едины в вопросе поддержки Украины. Если Россия совершит атаку, против Кремля применят серьезные экономические шаги. О сильных антироссийских санкциях предупредили и США.

На фоне этих угроз президент США Джо Байден провел видеовстречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военные мощности у границы и после разговора Путина и Байдена. Сейчас там находятся более 100 тысяч военных.

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