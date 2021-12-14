Після зустрічі Зеленський та Столтенберг обіцяють спільну пресконференцію. Вона запланована на 11:15 за київським часом.

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Конкретні теми розмови наразі невідомі. Однак зустріч відбуватиметься на тлі загроз щодо вторгнення Росії та скупчення військ біля кордонів.

До слова, нещодавно Зеленського запитали, чи може Україна відмовитися від вступу до НАТО в обмін на відведення російських військ від кордонів. Президент наголосив, чути від Росії схожі прохання дивно, адже вона порушувала низку обіцянок. Зокрема, політик згадав про відмову України від ядерного потенціалу.

Загроза атаки Росії: що відомо

Українська розвідка попередила, Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор стягує війська до кордону.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС єдині у питанні підтримки України. Якщо Росія здійснить атаку, проти Кремля застосують серйозні економічні кроки. Про сильні антиросійські санкції попередили і США.

На тлі цих загроз президент США Джо Байден провів відеозустріч з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону і після розмови Путіна та Байдена. Наразі там перебувають понад 100 тисяч військових.

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