Про це заявив президент Володимир Зеленський. Як він розповів, Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі.

До теми Це було б самогубство, – Фесенко про ядерну зброю у боротьбі з Росією

Тоді у відповідь держава отримала запевнення поважати українські кордони й безпеку. Зокрема, такі обіцянки лунали й від Росії.

Усе це було викинуто на смітник,

– наголосив Зеленський.

Довідка. Україна відмовилась від ядерного статусу 5 грудня 1994 року. Тоді наша держава, США, Росія та Велика Британія підписали Будапештський меморандум. Відповідно до угоди, країни обіцяли надати гарантії суверенітету та безпеки Україні.

Дізнайтеся більше У НАТО думають, чи не розмістити ядерну зброю у Східній Європі: Кремль вже зреагував

Позиція Росії щодо вступу України в НАТО: коротко

У Кремлі знову заговорили про "червоні лінії" для України. Серед них називають і вступ до Північноатлантичного альянсу.

Росія стурбована через можливе розміщення в Україні військових підрозділів НАТО. Мовляв, у такому випадку Москва вживатиме заходів щодо захисту своїх інтересів.

Також російська сторона закликала НАТО та США офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу. Вона вимагала й гарантій, що НАТО не розширюватиметься на Схід.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не впливатиме на питання членства України в Північноатлантичному альянсі. Москва не має права вето, тож на її думку не зважатимуть.

Цікаво – блог Юрія Мацарського про міф Росії щодо НАТО: дивіться відео