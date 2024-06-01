Финальный слом: чего ожидать от встречи Зеленского и Макрона

Уже в следующий четверг, 6 июня, Владимир Зеленский приедет с визитом во Францию. Там он примет участие в мероприятиях по празднованию 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Россию, к слову, во Францию не пригласили.

Визит Владимира Зеленского во Францию будет очень важным по двум причинам. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, как именно приезд президента Украины может стать судьбоносным в определенных смыслах.

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Чего ждать от визита Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал визит Владимира Зеленского в Париж. Встреча должна состояться уже 6 июня, в годовщину высадки в Нормандии – военной операции союзников, ставшей переломным моментом во Второй мировой войне.

В СМИ предполагают, что тогда официально могут объявить о размещении французских военных инструкторов в Украине.

Это будет очень важная встреча, очень. У нее символическое, учитывая дату, значение. Украина еще с 1991 года должна была подчеркивать, что на всех мероприятиях, которые касались победы над нацизмом, не могла присутствовать только Россия, якобы, представляя, весь Советский Союз. Они 30 лет то и делали, что показывала, якобы с Нацистской Германией воевали только русские. Поэтому сейчас это может быть восстановление исторической справедливости,

– отметил Игорь Рейтерович.

Хотя это не принесет Украине денег, военной помощи или условных военных инструкторов, впрочем преуменьшать значение такого события не стоит.

"Есть и вторая составляющая встречи – практическая. Думаю, могут принять решение об усилении военной помощи со стороны Франции, в частности в контексте размещения инструкторов. Это могут публично объявить, чтобы снова поставить Россию на шпагат, с которого она не сможет подняться", – подчеркнул политолог.

Дело в том, что Украина как суверенное государство имеет право приглашать к себе любого. А если публично еще и объявят, где именно эти инструкторы будут находиться (вероятно, не близко к линии фронта), то Кремль не будет знать, как именно на это реагировать.

"Я не верю в возможность ударов (по странам Европы – 24 Канал), о которых они постоянно кричат. Путин прекрасно понимает, что есть красные линии, которые не может переступать Россия. Для всех остальных – это сигнал, что не нужно ждать, пока приедут украинские военные (на учения – 24 Канал), это можно делать и в Украине. Поэтому это может быть финальный перелом отношения наших стран-партнеров, к тому, что происходит в Украине", – подчеркнул Рейтерович.

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