В ближайшие дни Зеленский встретится с Байденом дважды, – Никифоров

Президент Владимир Зеленский за два дня 2 раза встретится с президентом США Джо Байденом. В частности, переговоры между лидерами состоятся на этой неделе.

Соответствующую информацию сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Зеленский дважды за неделю встретится с Байденом

Никифоров отметил, что главная цель визита Зеленского в США – передать Джо Байдену и кандидатам на пост президента Соединенных Штатов Дональду Трампу и Камале Харрис план победы Украины.

Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот от этих событий мы ожидаем больше всего результатов,

– добавил Никифоров.

По его словам, сейчас происходят двусторонние встречи с партнерами на полях Генассамблеи ООН. Он указал, что поддерживаются контакты всех уровнях.

Также Никифоров напомнил, что президент Зеленский встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры решили провести встречу в формате тет-а-тет, даже без переводчиков. Поэтому детальной информации об их встрече нет.

Сегодня Зеленский провел короткую встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они согласовали свои ближайшие планы, в частности, обсуждался вопрос о восстановлении Украины.

Также лидер государства встретился с главой датского правительства Метте Фредериксен, они обсуждали инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.