Зеленский ввел в действие решение СНБО о водных ресурсах

22:13

Президент Владимир Зеленский 13 августа ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны насчет водных ресурсов. Оно предусматривает, что власти должны позаботиться об очистке воды, а также об усилении ответственности за нарушение водного законодательства.