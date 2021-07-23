Зеленский ввел в действие решение СНБО о приближении к НАТО

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года. Кабмин, Минобороны, МИД и СБУ получили неотложные поручения, выполнение которых приблизит Украину к Североатлантическому альянсу.

Правительству дали два месяца, чтобы проанализировать выполнение годовых нацпрограмм под эгидой Комиссии Украина – НАТО. В Кабмине должны предложить, как улучшить их реализацию.

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Правительство займется вопросом перехода на стандарты НАТО

Вероятно, что в органах власти появятся определенные структурные подразделения, которые будут заниматься вопросами присоединения Украины к Альянсу.

Еще одна задача для правительства – проработать вопрос системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО и перехода на новую систему оборонных закупок.

С НАТО должны согласовать участие военных Украины в миссиях

Минобороны должно принять меры, чтобы безотлагательно назначили военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Также военное ведомство должно согласовать с Альянсом вопросы сотрудничества по целому ряду направлений. В частности, речь идет об участии украинских военных в миссиях НАТО. В СБУ, согласно решению СНБО, должны продолжить реформы и заняться обновлением закона о гостайне. Остальные поручения – под грифом "секретно".

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Часть о НАТО Совет нацбезопасности обсуждал в тайном режиме

Отметим, что СНБО 4 июня рассматривал вопрос углубления сотрудничества с НАТО в тайном режиме поэтому о чем именно говорилось, секретарь Совета Алексей Данилов не озвучивал.