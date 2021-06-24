Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков на оккупированных территориях

24 июня 2021 , 16:33
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ОП

Украина ввела санкции против российских банков, действующих на оккупированных территориях. Соответствующее решение СНБО 24 июня ввел в действие Владимир Зеленский.

24 июня он издал соответствующий указ. Говорится о решении относительно санкций, которые СНБО принял согласно предложениям, внесенным Нацбанком.

Обратите внимание СНБО проведет важное совещание насчет украинцев, которые находятся под санкциями США, – СМИ

На сайте Офиса Президента опубликовали список физических и юридических лиц, в отношении которых применили персональные специальные экономические и другие санкции.

Касательно них применили, в частности, блокирование активов, а также запрет предоставлять кредиты и займы, осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг или покупать их.

Под санкции попали всего 55 банковских учреждений, среди них:

  • "Сбербанк России";
  • "Агроинвестиционный коммерческий банк";
  • "Аделантбанк";
  • "БайкалБанк";
  • "Банк Москвы";
  • "Бизнес для Бизнеса";
  • "Верхневолжская";
  • "Газпром Банк";
  • "ГЕНБАНК";
  • "Джаст Банк";
  • "Инвестиционный Капитал";
  • "Инвестрастбанк" и другие.

Заметим, что в "черном списке" оказались также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим".

Физические лица

  • Анненков Александр – основатель АО "Севастопольский морской банк";
  • Анненкова Лидия – основательница АО "Севастопольский морской банк";
  • Святий Роман – судебный пристав-исполнитель оккупантов Крыма.

СНБО проверит 134 украинцев, которые под санкциями США

Совет нацбезопасности и обороны соберется 24 июня на закрытое совещание насчет украинцев, против которых США ввели санкции. Говорится о 134 украинцах.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы Украины проверят подсанкционных в США граждан. В частности, выясняют, почему Вашингтон пошел на такие шаги.

Автор: Ірина Буртик