Зеленский ввел санкции против 178 человек: в большинства – гражданство России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против еще 178 физических лиц. Большинство из них в обновленном санкционном списке имеют гражданство России.

Соответствующий указ № 321/2023 опубликован на сайте президента, информирует 24 Канал. Согласно документу контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Согласно указу, решение о санкциях СНБО также приняло 11 июня. Ограничения будут действовать 5 лет.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в документе.

Большинство попавших в список лиц имеют российское гражданство. Среди подсанкционных лиц в основном российские судьи, в частности, судьи конституционного суда России. Также санкции ввели против украинских судей-предателей.

С полным списком лиц, против которых сегодня ввели санкции, можно ознакомиться здесь

Санкции предусматривают:

блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

полное прекращение торговых операций;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

К слову, в конце мая президент утвердил санкции против 220 российских, белорусских кипрских и чешских компаний и 51 физического лица. Эти ограничения будут действовать следующие 10 лет.