Відповідний указ № 321/2023 опубліковано на сайті президента, інформує 24 Канал. Згідно з документом контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Дивіться також Росія вбиває і депортує дітей, Кремль обходить санкції: Зеленський анонсував потужні кроки

Згідно з указом, рішення про санкції РНБО також ухвалила 11 червня. Обмеження діятимуть 5 років.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

– ідеться у документі.

Більшість осіб, які потрапили у список, мають російське громадянство. Серед підсанкційних осіб здебільшого російські судді, зокрема судді конституційного суду Росії. Також санкції ввели проти українських суддів-зрадників.

З повним списком осіб, проти яких сьогодні ввели санкції, можна ознайомитись тут.

Санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

повне припинення торговельних операцій;

припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборону заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;

заборону на набуття у власність земельних ділянок.

До слова, наприкінці травня президент затвердив санкції проти 220 російських, білоруських кіпрських та чеської компаній та 51 фізичної особи. Ці обмеження діятимуть наступні 10 років.