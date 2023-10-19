Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий" от 17 октября 2023 года. Как недавно стало известно, украинский президент принял соответствующий указ в тот же день.