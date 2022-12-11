4 митрополита и архиепископ: Зеленский ввел в действие санкции против 7 иерархов УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский расширил санкционный список против представителей УПЦ МП. Под санкции попали еще 7 человек.

Соответствующий указ глава государства подписал вечером 11 декабря. Под санкционный перечень попали 4 митрополита УПЦ МП, 2 настоятеля храмов и 1 архиепископ.

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Против кого введены санкции

Указом президента перечень подсанкционных лиц дополнят:

Лука (Андрей Коваленко) – митрополит Запорожский и Мелитопольский;

Пантелеймон (Василий Поворознюк) – митрополит Луганский и Алчевский;

Антоний (Иван Паканыч) – митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской православной церкви, член Межсоборного присутствия РПЦ;

Мелетий (Валентин Егоренко) – митрополит Черновицкий и Буковинский;

Паисий (Виктор Шинкарев) – архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии. Находится на временно оккупированной Луганской области.

Александр Прокопенко – настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря;

Александр Федоров – настоятель Свято-Успенского кафедрального собора города Херсона.

Напомним, что у Мелетия (Егоренко) во время обысков сотрудники СБУ обнаружили российское гражданство. После того, как спецслужбы посетили Черновицко-Буковинскую епархию, Мелетий сразу же решил уехать в Молдову. В последний раз его видели именно там. В то же время Антоний (Паканыч) – второй человек в УПЦ МП после ее главы митрополита Онуфрия.

Это уже не первые санкции против УПЦ МП

Почти каждый день сотрудники СБУ проводят обыски в храмах УПЦ МП, ведь эту организацию подозревают в связях с Россией, распространении враждебной пропаганды и угрозе национальной безопасности. В рамках обысков в разных епархиях были обнаружены пропагандистские методички, валюта, российские паспорта.

Президент Владимир Зеленский уже ввел санкции против 8 человек с УПЦ МП, в частности в "церковный список" СНБО попали: