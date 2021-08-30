Зеленский вылетает в США: изменился ли формат встречи с Байденом
Источник:Укринформ
Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября. Однако к этому глава государства отнесся с пониманием. В Офисе президента говорят, что формат переговоров остался тот же.
Как рассказал представитель Зеленского, Сергей Никифоров, перенос встречи президентов состоялся из-за завершения эвакуации из Афганистана. Украинская сторона отнеслась к такой просьбе с пониманием.
Ранее Встречу Зеленского и Байдена перенесли на сентябрь
31 августа истекает срок, который талибы дали на эвакуацию
Перенос даты связан с просьбой американской стороны, так как 31 августа истекает срок, который "Талибан" дал на эвакуацию людей из Афганистана. Понятно, что сейчас вопросы безопасности очень критичны,
– сказал Никифоров.
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, что ранее так же перенесли встречу Джо Байдена с премьером Израиля Нафтали Бенетом. Причина была та же – критическая ситуация в Афганистане, в частности, взрывы в Кабуле.
Формат встреча изменен не был
По словам Никифорова, изменение даты не повлияло на формат встречи: она состоится в расширенном составе делегаций и президентов с глазу на глаз.Обратите внимание! Делегация во главе с Зеленским вылетает в США 30 августа. В Украину глава государства вернется 5 сентября.
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Что известно о деталях визита в США?
Кроме встречи с главой Белого дома, Зеленский посетит Вашингтон, Чикаго и Сан-Франциско. В Чикаго Зеленский встретится с украинской диаспорой. Также глава государства примет участие в важных мероприятиях в Калифорнии.