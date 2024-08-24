Больной дед с Красной площади не будет диктовать нам какие-то свои красные линии, – Зеленский
Источник:Офис Президента
Зеленский записал обращение по случаю Дня Независимости Украины. Президент подчеркнул, что наша страна и народ самостоятельно будут выбирать путь, которым будут идти, независимо от желаний главы Кремля.
Глава государства подчеркнул, что мечты Путина о том, чтобы превратить Украину в серую зону не сбудутся. Также Киеву безразлично до красных линий диктатора, который постоянно угрожает ядерным оружием.
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Зеленский о Путине
Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость,
– подчеркнул президент.
Также Зеленский вспомнил о Курской операции. Он отметил, что Украина в очередной раз удивила мир, а вот Россия была "в своем репертуаре". Все ее нарративы о том, что "Россия своих "не бросает"" подверглись сокрушительному разоблачению.
Кроме того, в своем обращении президент пообещал возмездие по-украински. Враг будет хорошо знать, что в каждую точку России, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.