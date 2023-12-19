Зеленский высказался о победе Украины

Во время пресс-конференции Владимира Зеленского журналисты 24 Канала также имели возможность задать вопрос президенту. Он касался того, что для президента будет победой.

Ведущая 24 Канала Анастасия Норицина-Дехтяренко спросила Зеленского, что для него лично означает победа. Ответ президента читайте на 24 Канале.

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Зеленский о победе Украины

Анастасия Норицина-Дехтяренко спросила, чем лично для Зеленского является победа Украины. Президент подчеркнул, что для него нет личного в такой должности. "В этой должности я должен защищать наше государство, согласно нашей конституции, всю его территорию, всю нашу территорию с оккупированным Донбассом и Крымом, поэтому я могу это только так воспринимать", – подчеркнул он.

Зеленский объяснил: не считает, что победой является отсутствие полной оккупации Украины.

Когда сложная стадия войны, кто-то начал говорить "да давай здесь, где мы находимся, это уже победа, нас не оккупировали". Когда ты приезжаешь в Соединенные Штаты или в Европейский союз: "то, что Россия вас не смогла разрушить, – это уже победа, у вас осталось государство, идентичность, вы все вернете впоследствии" – я со скепсисом к этому отношусь,

– подчеркнул лидер государства.

По его словам, мы должны бороться, ведь никто не гарантирует Украине безопасность. Если даже завтра Силы обороны дойдут "до той линии, где это нашествие началось", хотя это будет сверхусилие, то все равно никто не гарантирует, что будет безопасность.

"Чем больше Россия отступит, тем она будет слабее, начиная с их лидера внутри государства и заканчивая их присутствием на международных площадках", – считает президент. Поэтому нужно пользоваться этим временем.

У нас будет такая возможность, мы все боремся, молимся, чтобы у нас получилось это, это будет очень сложно.

– подытожил Владимир Зеленский.