В окружении Трампа раздаются разные голоса, хочу работать непосредственно с ним, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет работать напрямую с избранным лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, поскольку в его окружении "раздаются разные голоса".

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает 24 Канал.

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Зеленский высказался о Трампе

На вопрос об отношении к Трампу Зеленский ответил, что "мы должны работать с новым президентом" США, чтобы в его лице "иметь наибольшего сторонника".

Я хочу работать с ним непосредственно, потому что вокруг него раздаются разные голоса. И именно поэтому мы не должны (позволить – ред.) никому вокруг разрушить наше общение,

– сказал он.

Президент добавил, что это не только не поможет, но и будет "разрушительным".

Глава государства сказал, что хочет найти "новую модель" коммуникации с Трампом и выразил готовность поделиться с ним своими идеями и "хочет услышать его".

Зеленский напомнил, что встречался с тогда еще кандидатом в президенты США в Нью-Йорке в сентябре, и их разговор "был очень теплым, добрым, конструктивным".

"Это была очень хорошая встреча, и это был важный первый шаг – теперь мы должны подготовить несколько встреч", – отметил он.