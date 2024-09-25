Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: главные заявления президента

Накануне Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы принять участие в ряде мероприятий. Уже сегодня, 25 сентября, он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Завтра, 26 сентября, Зеленский проведет расширенную встречу с президентом США Джо Байденом, на которой представит план победы Украины. 24 Канал собрал главные тезисы из выступления президента Украины на Генассамблее ООН.

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