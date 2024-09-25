Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: главные заявления президента
Источник:Офис Президента Украины
Накануне Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы принять участие в ряде мероприятий. Уже сегодня, 25 сентября, он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Завтра, 26 сентября, Зеленский проведет расширенную встречу с президентом США Джо Байденом, на которой представит план победы Украины. 24 Канал собрал главные тезисы из выступления президента Украины на Генассамблее ООН.
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За замораживание войны Путин даст в качестве приза еще больше страданий и катастроф. Формула мира может прекратить войну, если ее не может прекратить ООН. Президент отметил, что Россия не смогла победить украинцев на поле боя, поэтому теперь Путин ищет другие способы, чтобы подорвать их дух. "Один из основных методов – это атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Это запланированные атаки – сегодня Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции. Именно так Путин готовится к зиме, пытаясь, чтобы обычные украинцы страдали зимой, чтобы они жили в темноте и холоде. Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации – именно такие масштабы разрушений", – рассказал Зеленский. Справедливый мир не может быть без Украины. Если будет разрушен один из ядерных реакторов в Украине – последствия почувствуют многие страны. Для нас важно, чтобы все понимали, что Украина хочет остановить войну больше, чем кто-либо в мире. Недавно я получил отчет от разведки. Путин хочет отключить наши реакторы от энергоснабжения. Формула мира, которую я предлагаю, включает пункт о ядерной безопасности.
Россияне уже уничтожили все наши ТЭС и крупнейшие ГЭС, – Зеленский
За замораживание войны Путин даст в качестве приза еще больше страданий и катастроф.
Формула мира может прекратить войну, если ее не может прекратить ООН.
Президент отметил, что Россия не смогла победить украинцев на поле боя, поэтому теперь Путин ищет другие способы, чтобы подорвать их дух.
"Один из основных методов – это атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Это запланированные атаки – сегодня Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции. Именно так Путин готовится к зиме, пытаясь, чтобы обычные украинцы страдали зимой, чтобы они жили в темноте и холоде. Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации – именно такие масштабы разрушений", – рассказал Зеленский.
Справедливый мир не может быть без Украины.
Если будет разрушен один из ядерных реакторов в Украине – последствия почувствуют многие страны.
Для нас важно, чтобы все понимали, что Украина хочет остановить войну больше, чем кто-либо в мире.
Недавно я получил отчет от разведки. Путин хочет отключить наши реакторы от энергоснабжения.
Формула мира, которую я предлагаю, включает пункт о ядерной безопасности.