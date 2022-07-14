Это не люди, а скоты, – Зеленский выступил в Гааге и рассказал об ударе по Виннице

Владимир Зеленский 14 июля дистанционно выступил на конференции в Гааге. Президент рассказал миру о войне в Украине.

Конференция посвящена обсуждению вопросов привлечения россии к ответственности за преступления в Украине. Зеленский подчеркнул, что ее цель – сохранить международное право, пишет 24 канал.

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Зеленский рассказал о ракетном ударе по Виннице

Глава государства вспомнил, что через несколько дней будет годовщина уничтожения рейса MH17. Это самая крупная авиационная катастрофа в истории, ведь тогда россияне убили сотни людей, среди которых были 80 детей. Хотя сейчас о трагедии говорят все меньше, расследование продолжается. Поэтому Зеленский убежден, что виновных накажут.

В то же время президент подчеркнул, что россия до сих пор уносит жизни людей. Утром 14 июля она выпустила ракеты по центру Винницы.

Обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в 2 гражданских здания. Пожар в медицинском центре. Пылали машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такого не могли сделать люди. Это скоты. 8 ракет, 2 из которых попали в центр города,

– заявил Зеленский.

Он призвал собравшихся почтить память погибших от действий россии минутой молчания. Президент подчеркнул, что украинцы делают это ежедневно, ведь ежедневно из-за государства-агерсора гибнут наши граждане.

Нужен отдельный трибунал для российских преступников

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину украинские правоохранители зарегистрировали более 34 тысяч преступлений оккупантов. Зеленский заверил, что наше правосудие сделает свою часть работы, в то же время и международный уголовный суд должен также наказать виновных в преступлениях, относящихся к его юрисдикции. Речь идет о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Украинский лидер подчеркнул, что судебные учреждения не могут наказать всех виновных за агрессию. Для этого требуется специальный трибунал.

Зеленский выступил на конференции в Гааге: видео