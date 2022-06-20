Зеленский выступил на саммите Инициативы 3 морей и озвучил странам-членам 6 предложений

В Риге 20 июня начался саммит Инициативы 3 морей, объединяющий 12 государств Евросоюза. На собрании представителей стран-членов Триморья в онлайн-режиме выступил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил за приглашение и озвучил 6 предложений Украины по сотрудничеству и участию в проектах Инициативы 3 морей. 24 канал передает детали речи Зеленского.

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Украина должна стать государством-членом Триморья

Свое выступление Владимир Зеленский начал с того, что Украина должна стать участницей Инициативы 3 морей, назвав неправильным то, что наше государство осталось за пределами этого объединения. По словам президента, достаточно одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все страны-участницы смогут реализовать весь свой потенциал.

Потенциал экономический, инфраструктурный, потенциал социальных связей между нашими странами, людьми и исторические основы жизни в нашем регионе,

– уточнил Зеленский.

Что такое Инициатива 3 морей (Триморья)

Международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Евросоюза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. В частности, Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия и Чехия. Первый саммит объединения состоялся в Дубровнике в 2016 году, на котором государства-участники решили, что в дальнейшем присоединяться к инициативе смогут только страны-члены ЕС.

Усиление сотрудничества

Вторым пунктом Зеленский предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках Триморья. Президент отметил, что каждая сфера, которой можно совместно заниматься в рамках этой Инициативы, действительно касается безопасности и прежде всего логистики.

Глава Украины призвал участников саммита взглянуть на нынешнюю ситуацию в нашем государстве. Он подчеркнул, что именно страны Триморья стали связью Украины со свободным миром .

снабжение оружия и горючего;

сохранение жизненно важных транспортных потоков;

зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия.

Все это, отметил Зеленский, работает через территории государств-участников Инициативы 3 морей.

Так же Триморью суждено было стать эффективным тылом для любой страны нашего региона. Если и ей тоже, не дай Бог, угрожает Россия... Когда приходит враг, все имеет значение – дороги, железная дорога, порты, энергосистема, скорость на границах и даже привычка работать вместе. Вот почему наша обязанность – углублять все связи на этом пространстве. Именно эти связи – это наша безопасность.

– отметил президент.

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Энергетика

В третьем предложении Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет одни из самых мощных газовых хранилищ в регионе и разветвленную сеть поставок природного ресурса. Поэтому, сотрудничая с соседями, используя мощности интерконнекторов и существующие СПГ-терминалы, наше государство может удовлетворить потребности всех стран Триморья .

Президент напомнил, что уже после полномасштабного вторжения России Украина присоединилась к энергосистеме Евросоюза, и сейчас наш экспорт электроэнергии может стать тем вкладом в энергобаланс стран-членов Инициативы 3 морей, который поможет им стать полностью независимыми от российского энергетического давления.

Транспортная инфраструктура

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все, чтобы трансевропейский коридор Via Carpatia заработал на 100%, соединив Северную и Южную Европу. Украина, в свою очередь, может играть роль одного из логистических центров .

Президент отметил, что наше государство готово присоединиться к Via Carpatia уже сейчас, интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть , в частности через линию Варшава – Киев, и выход к железнодорожному коридору Rail Baltica. Кроме того, Украина и дальше будет работать над расширением пунктов пропуска на границах нашего государства.

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Диджитализация

Предпоследним предложением Зеленского на саммите стала поддержка Украиной инфраструктурных проектов Триморья в области диджитализации и усиления региональных цифровых связей. Он отметил, что украинский опыт, в частности, борьбы с киберугрозами, действительно уникален и может быть очень полезен для каждого государства-члена Инициативы.

Восстановление Украины

В конце своей речи президент выразил убеждение, что участие в проекте восстановления Украины будет крупнейшим экономическим проектом нынешнего поколения. Политики часто говорят, что экономическое благополучие – это основа национальной безопасности, и это, по словам Зеленского, действительно так.

Впрочем, только сейчас у политиков появился исторический шанс , чтобы сделать экономику настолько сильной, чтобы и государство стало достаточно мощным. Вместе с тем, отметил президент, этот шанс удастся использовать только тогда, когда все будут работать вместе.

Потенциал Украины нужен Триморью. Мы готовы, мы этого хотим. Украина впервые вовлечена в участие в саммите Инициативы 3 морей. Однако вы же знаете, пока идет эта война, я не могу покинуть государство, а значит, не могу быть с вами сейчас, но уверен, что вы можете уже сейчас приобщить нас к участию в конкретных инфраструктурных проектах и найдете статус , который позволит нам брать участие в деятельности вашей инициативы. Я верю, что это возможно,

– подытожил Владимир Зеленский.

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