"Россия завралась": Зеленский выступил перед ирландскими студентами

Владимир Зеленский в пятницу, 18 ноября, обратился с речью к ирландским студентам. Президент также ответил на их вопросы.

Недавно в Кремле были введены санкции против политических лидеров Ирландии. Владимир Зеленский вспомнил это в своей речи к студентам.

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Зленский обратился к университетскому сообществу Ирландии

Он подчеркнул, что обвинения России бессмысленны. Поскольку Ирландия поддерживает европейские усилия для прекращения российского террора и реанимации международного права.

Президент Украины также напомнил, что по итогам саммита G20, состоявшегося в Индонезии 15 – 16 ноября, участники согласовали совместную декларацию по 52 пунктам. Зеленский отметил, что документ формально поддержала и Россия.

Формально декларацию поддержала и Россия, однако реально она нарушает большинство содержащихся в ней принципов. А некоторые болезненные глобальные проблемы, которые "двадцатка" пытается решить, сознательно созданы Россией,

– сказал глава государства.

Агрессор противоречит декларации G20

Президент привел несколько выдержек из декларации, которые Россия уже нарушила, ведя войну в Украине. В частности, это касается игнорирования Москвой международного права и системы, гарантирующей мир и стабильность на планете, нарушение мер по содействию энергетической стабильности путем атак на украинскую систему энергетики и газодобычи, уничтожение больниц и препятствование доступу к медицине на временно оккупированных территориях Украины.

И так по всем 52 пунктам Балийской декларации. Читаешь и видишь, насколько Россия завралась и что она сейчас самая большая угроза миру,

– заявил президент.

Президент подчеркнул, что чем больше будет коллективных усилий, тем быстрее мы заставим Россию уйти с территории Украины и выполнять обязательства перед миром.

"Правде очень сложно бороться с ложью"

Также Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает продвигать свои нарративы. Правде очень сложно бороться в информационном пространстве со ложью, уверяет президент. Он также добавляет, что Украина мощно вступила в борьбу с российской пропагандой, донося всему миру правду.

По словам Зеленского, информация, доносимая украинцами, стала мощным оружием. "Мы смогли их переиграть в информационном поле и объединить мир", – отмечает президент.

Глава государства призвал ирландских студентов активно распространять правду о войне России и спровоцированных ею кризисах.

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