У России ничего не получится, – Зеленский выступил перед парламентом Канады

Владимир Зеленский выступил 15 марта перед парламентом Канады. Украинский лидер подчеркнул, что Россия хочет разрушить будущее и свободу украинцев. Однако у нее ничего не получится.

Зеленский заявил, что хочет, чтобы собравшиеся поняли его чувства и чувства всех украинцев в течение 20 дней полномасштабного вторжения России. Оно произошло после 8 лет войны на Донбассе, сообщает 24 канал.

Отметьте Зеленский выступил на встрече лидеров Joint Expeditionary Force

"Представьте, что ищете слова, чтобы объяснить детям"

Украинский лидер попросил Джастина Трюдо – премьер-министра Канады – представить, что в 04:00 он и его дети слышат страшные взрывы. Слышны ракетные удары по аэропорту Оттавы, по десяткам других городов на территории прекрасной Канады.

Зеленский попросил Трюдо представить, как его обнимают дети и спрашивают, что произошло. А он уже получает первые отчеты, какие объекты в государстве разбили ракеты России, и узнает о первых погибших.

Представьте, что вы ищете слова, чтобы объяснить. Объяснить своим детям, что началась масштабная война. Война, о которой вы знаете, что она – на уничтожение вашего государства,

– заявил Зеленский.

Президент попросил вообразить второй день войны. Когда поступает сообщение о колоннах бронетехники, блокирующих города, бьют артиллерией по жилым кварталам, по живым людям, сжигают школы, детсады. Так было в Украине – в Сумах, Ахтырке.

Зеленский попросил канадских парламентариев представить, что оккупанты блокируют Ванкувер и держат там сотни тысяч человек. Как это происходит в Мариуполе. Город уже вторую неделю под обстрелами без электричества, связи, воды.

"Джастин, господа, представьте, что значит каждый день слышать доклад о погибших детях. Да, вы президент или руководитель правительства, но вы просто об этом слышите. И погибших становится все больше. 97 убитых детей", – сообщил Зеленский.

Президент вспомнил знаменитую башню CN Tower в Торонто. Зеленский подчеркнул: сколько российских ракет хватит, чтобы ее разрушить? Украинский лидер подчеркнул: он не желает этого никому. Однако Украина ежедневно предполагает, сколько еще ракет может ударить по ее телевышкам.

Зеленский вспомнил площадь Свободы в Харькове и канадскую Churchill Square в Эдмонтоне. Украинский лидер призвал вообразить, как российские ракеты бьют в ее сердце.

Россия бомбила даже Бабий Яр – место, где похоронены жертвы Холокоста.

"А что с Национальным монументом Холокоста в Оттаве? Выдержит ли он удар трех или пяти ракет? Так было у нас. Авиабомбы? Еще минуту назад там были люди живые. Там была семья, которая просто пришла туда. Они были живы. А теперь... Вы понимаете", – заметил Зеленский.

"А потом была страшная ночь"

Зеленский выступил перед канадским парламентом: смотрите видео