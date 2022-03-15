Зеленський заявив, що хоче, аби присутні зрозуміли його відчуття та відчуття усіх українців упродовж 20 днів повномасштабного вторгнення Росії. Воно відбулося після 8 років війни на Донбасі, повідомляє 24 канал.

Зауважте Зеленський виступив на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force

"Уявіть, що шукаєте слова, аби пояснити дітям"

Український лідер попросив Джастіна Трюдо – прем'єр-міністра Канади – уявити, що о 04:00 він та його діти чують страшні вибухи. Чують ракетні удари по аеропорту Оттави, по десятках інших міст на території прекрасної Канади.

Зеленський попросив Трюдо уявити, як його обіймають діти і запитують, що сталося. А він у той час вже отримує перші звіти, які об'єкти у державі розбили ракети Росії, та дізнається про перших загиблих.

Уявіть, що ви шукаєте слова, щоб пояснити. Пояснити своїм дітям, що почалася масштабна війна. Війна, про яку ви знаєте, що вона – на знищення вашої держави,

– заявив Зеленський.

Президент попросив уявити другий день війни. Коли надходить повідомлення про колони бронетехніки, які блокують міста, б'ють артилерією по житлових кварталах, по живих людях, спалюють школи, дитсадки. Так було в Україні – у Сумах, Охтирці.

Зеленський попросив канадських парламентарів уявити, що окупанти блокують Ванкувер і тримають там сотні тисяч людей. Як це відбувається в українському Маріуполі. Місто вже другий тиждень під обстрілами без електрики, зв'язку, води.

"Джастіне, панове, уявіть, що значить кожного дня чути доповідь про загиблих дітей. Так, ви президент або керівник уряду, але ви просто про це чуєте. І загиблих стає все більше. 97 убитих дітей", – повідомив Зеленський.

Президент пригадав знамениту вежу CN Tower у Торонто. Зеленський наголосив: скільки російських ракет вистачить, щоб її зруйнувати? Український лідер наголосив: він не бажає цього нікому. Однак Україна щодня передбачає, скільки ще ракет може ударити по її телевежах.

Зеленський пригадав площу Свободи у Харкові та канадську Churchill Square в Едмонтоні. Український лідер закликав уявити, як російські ракети б'ють у її серце.

Росія бомбардувала навіть Бабин Яр – місце, де поховані жертви Голокосту.

"А що з Національним монументом Голокосту в Оттаві? Чи витримає він удар трьох чи п'яти ракет? Так було у нас. Авіабомби? Ще хвилину тому там були люди живі. Там була сім'я, яка просто прийшла туди. Вони були живі. А тепер... Ви розумієте", – зауважив Зеленський.

"А потім була страшна ніч"

Український лідер наголосив, що далі була страшна ніч. Як і кожна – від початку вторгнення. Російські танки стріляють по житлових масивах. З танків гатили прямою наводкою по ЗАЕС. Там спалахнула пожежа.

Зеленський запитав канадських парламентарів: чи можуть вони уявити, що таке сталося з їхньою станцією Bruce Station в Онтаріо?

"І що б ви відчули, якби побачили, як ваш прапор у кожному місті, де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі знімають. Знімають, щоб викинути та замінити російським", – наголосив український лідер.

"Я знаю, що ви підтримуєте Україну"

Зеленський запевнив: він знає, що Канада щиро та дієво підтримує Україну. Президент зауважив, що вони з Трюдо – друзі. Водночас український лідер наголосив: він хоче, аби відчули, як сильно українці хочуть жити та перемогти заради життя.

Президент зауважив: він хоче, аби всі уявили, як це, коли телефонуєш друзям і кажеш: "закрийте небо, зупиніть обстріли, зупиніть бомбардування". Тим часом у відповідь – ніхто не хоче цього робити, але всі дуже занепокоєні.

"Але ж дайте тоді нам літаки, говоримо ми нашим партнерам. Відповідають: ось-ось... Уже скоро. Трішки потерпіть. Але дуже-дуже всі занепокоєні. Просто не хочуть. А хтось шукає причини. Головне – результат", – нагадав Зеленський.

"Війна показує, хто – сильний, а хто – слабкий"

Український лідер заявив, що у НАТО кажуть: двері – відкриті. Водночас незрозуміло, для кого ці двері і куди вони ведуть, якщо кажуть, що українців не візьмуть.

Війна показує, хто на що здатний. Хто – сильний. Хто – слабкий. Хто – лицемір. Хто – чесний. Україна все побачила і все зрозуміла за 20 днів та 8 років війни.

Зеленський виступив перед канадським парламентом: дивіться відео