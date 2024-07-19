Встретили стоя: Зеленский произнес историческую речь перед правительством Британии

19 июля Владимир Зеленский выступил перед правительством Великобритании. Он стал первым первым иностранным лидером, который лично обратится к Кабинету с 1997 года,

18 июля президент Украины прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Теперь 19 июля Зеленский выступил с исторической речью перед британскими чиновниками.

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Что говорил Зеленский

Основной акцент украинский лидер сделал на вопрос ударов по России дальнобойным оружием. Политик попросил Лондон помочь Киеву получить от союзников соответствующие разрешения. Зеленский объяснил, что "дальнобойное решение" позволит укрепить украинскую оборону и уничтожить целые районы России, где враг держит оружие.

Я прошу Вас продемонстрировать свое лидерство,

– обратился президент к британцам.

Что говорил премьер Британии

Выступление Зеленского перед британским кабмином – это историческое событие. Ведь впервые с 1997 года иностранный лидер мог обратиться лично к чиновникам Великобритании.

Украинского президента кабинет министров Великобритании встретил бурными аплодисментами.

Это очень, очень важная встреча для нас, и вам очень рады. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас сегодня утром на Даунинг-стрит. Это настоящий кусок истории,

– сказал премьер-министр Кир Стармер Зеленскому.

Стармер подчеркнул, что то, что Зеленский стал первым иностранным лидером XXI века, лично обратившимся в кабинет министров, свидетельствует о том, "какое уважение он имеет в этой стране и во всем мире".

Премьер заверил, что поддержка Украины со стороны Британии непреклонна, а российская агрессия не должна оставаться безнаказанной.