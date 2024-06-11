Назвали "нелегитимным": ультраправая "АдГ" проигнорировала выступление Зеленского в Бундестаге

Руководство ультраправой партии "Альтернатива для Германии" заявили, что проигнорировали выступление Владимира Зеленского в Бундестаге. В частности, главы партии повторили российский нарратив и назвали Зеленского "нелегитимным".

Кроме того, лидеры "АдГ" назвали украинского лидера – "президентом войны". А Украина, по их мнению, "нуждается в другом".

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"АдГ" назвала Зеленского "нелегитимным" президентом

Руководители фракции "АдГ" в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что "отказываются слушать спикера в камуфляжном костюме".

Срок полномочий Зеленского истек. Сейчас он находится в должности только как президент войны и нищий,

– добавили они.

Главы ультраправой фракции также намекнули, что им сейчас нужен "президент мира, который готов вести переговоры". То есть пойти на компромисс с Россией.

Своим заявлением Вайдель и Хрупалла повторили нарратив Кремля, что срок полномочий президента Украины якобы закончился.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России действует военное положение, которое уже несколько раз продлевали в Верховной Раде. Согласно Конституции Украины выборы во время военного положения не проводят в нашем государстве.

Стоит отметить, что руководство партии "Альтернатива для Германии" и крайнелевая партия Сары Вагенкнехт ранее решили бойкотировать выступление Зеленского в Бундестаге. Однако четверо депутатов от "АдГ" все же присутствовали во время выступлении.

Кроме того, заявление ультраправой и крайнелевой партии вызвали возмущение у других коллег по парламенту в Берлине. Лидер парламентской фракции "Свободной демократической партии" Кристиан Дюрр отметил, что все разговоры госпожи Вагенкнехт о мире "абсолютно неправдоподобны".

Что сказал Зеленский во время выступления в Бундестаге