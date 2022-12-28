Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием

В среду, 28 декабря, Верховная Рада собралась на последнее в году заседание. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с традиционным ежегодным посланием.

В зале также находились премьер-министр Денис Шмыгаль с членами правительства и Валерий Залужный. Депутаты встретили овациями главнокомандующего ВСУ.

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О чем говорил Зеленский в Парламенте

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его информации, выступление главы государства длилось 52 минуты.

29 декабря Парламент собрался на последнее заседание в этом году. На заседании заслушали послание Президента к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как отметил Ярослав Железняк, Зеленский в своем ежегодном послании отметил следующее:

Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость иметь друзей среди украинцев.

Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Там уже никто не опасается РФ. Именно Украина объединила ЕС.

С начала полномасштабной войны состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых Президент принимал личное участие.

Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.

Нужны новые гарантии безопасности, реформа действующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны этого сделать).

Единство – это то, что мы должны сейчас беречь.

Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все, чего не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, свое государство и поддержка мира.

Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Также будем развивать собственную атомную генерацию.

Мы пройдем эту зиму – российские ракетные и "шахедные" удары не помогут.

Количество терминалов "Старлинк" достигнет более 30 тысяч в ближайшее время.

Совершится тотальная цифровизация всех государственных услуг.

Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности.

30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.

Бизнес – это также защита Украины, налоги – это тоже безопасность.

На оборону за год направлено более 1,2 трлн грн. Должны помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.

Поблагодарил всех, кто платит налоги.

Должен быть международный трибунал за военными преступниками оккупантов. Поблагодарил Нидерланды за лидерство в этом вопросе.

Цель – восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек.

Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Также будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма. Приоритет для компаний, находившихся в Украине во время войны и вышедших с рынка РФ. Попросил депутатов разработать такую законодательную рамку для стимулирования бизнеса входить в Украину сейчас.

Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.

Должна быть создана современная ветеранская политика и политика реабилитации.

Хороший троллинг президента:

"В Черном море стало меньше флагманов, а один печально известный мост все больше работает на "выезд"… если работает".

"Не существует в мире такого золота для крестов, которые могли бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом".

После выступления также состоялось награждение военных.

Президент Украины выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием: смотрите видео