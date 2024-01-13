Зеленский выступит в Давосе с речью: когда это произойдет

Владимир Зеленский продолжает свои зарубежные визиты, чтобы усилить поддержку Украины в мире. В частности, его выступление было анонсировано в Швейцарии.

Украинский президент Владимир Зеленский выступит на экономическом форуме в Давосе. Это намечено на 16 января.

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Выступит со специальной речью

Отмечают, что Зеленский лично будет присутствовать на одном из мероприятий 16 января. Он выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Кроме него в этой панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

Зеленский посетил Латвию