Зеленский готов встретиться с Трампом, чтобы услышать его план окончания войны, – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом. Однако это может произойти лишь при условии, что кандидат в президенты США расскажет о своем плане быстрого окончания войны.

Об этом Зеленский заявил в интервью. Он добавил, что Украина должна понимать, к чему ей готовиться осенью – к поддержке или потере.

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Зеленский готов встретиться с Трампом

Зеленский заявил, что Трамп должен выступить со своим планом быстрого прекращения войны с Россией. В то же время президент Украины подчеркнул, что любое из предложений не должно нарушать суверенитет нации.

Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать,

– подчеркнул Зеленский в интервью.

Он также добавил, что готов лично встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды. Президент Украины объяснил, что наша страна хочет понимать, к чему готовиться осенью, после выборов в США.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей... Мы хотим понять, будет ли у нас в ноябре мощная поддержка США или мы останемся совсем одни", – добавил Зеленский.

Справка. В СМИ добавляют, что между Зеленским и Трампом – сложные отношения. Так, кандидат в президенты США неоднократно обвинял Зеленского в коррупции. Кроме того, в 2019 году Трампу объявили импичмент. А во время расследования стало известно, что Трамп в июле 2019 года оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах.

Источники утверждали, что президент США пытался склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Кроме того, Трамп обвинял не Россию, а Украину во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и требовал от Зеленского соответствующего расследования.