Мир через силу был бы полезен для России, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина действительно хотела бы достичь "мира через силу", ведь это было бы полезно для России. По словам президента, сила должна быть направлена именно против России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского основателю Daily Wire Бену Шапиро.

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Зеленский высказался о "мире через силу"

Владимир Зеленский объяснил, что Украина считает Соединенные Штаты сильным стратегическим партнером с влиянием.

Мы действительно хотели бы достичь мира через силу. Это было бы полезно для России, чтобы сила была направлена против России, поскольку они являются агрессором,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что сама готовность Украины к переговорам с Россией уже является компромиссом. Он отметил, что после массовых преступлений Кремля это серьезный шаг со стороны Киева.

Во время пресс-конференции в четверг, 24 апреля, президент подчеркнул, что Украина заинтересована в окончании войны, поэтому каждая мирная инициатива важна. Однако все они начинаются с полного и безусловного прекращения огня.