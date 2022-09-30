Зеленский заявил, что переговоров с Путиным не будет: разве что с другим президентом России
Украина всегда пыталась дипломатически решать проблемы. Россия не раз получала предложения.
Об этом сказал Владимир Зеленский в обращении к украинцам 30 сентября.
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"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях", – заявил Зеленский.
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Путин не знает, что такое достоинство
Украинский президент отметил, на каких условиях возможны переговоры с Россией. Однако договариваться с Владимиром Путиным точно никто не будет.
Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России,
– подчеркнул Зеленский.
Реакция России
На заявление Зеленского отреагировали в Кремле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это решение сделает хуже Украины. Об этом сообщили в пропагандистских СМИ.
"Нужно воспринимать серьезную фразу Путина о том, что чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет договориться", – заявил Лавров.