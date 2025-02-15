Я не сниму членство Украины в НАТО со стола, – Зеленский

Зеленский о членстве в НАТО – заявил на Мюнхенской конференции – Новости Украины – 24 Канал

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского.

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Зеленский о членстве Украины в НАТО

Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это просто будет слабо. Но Америка не предоставит гарантий, если европейские собственные гарантии не будут сильными. И я также не сниму членство Украины в НАТО со стола,

– подчеркнул Зеленский.