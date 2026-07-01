"Об этом Путину говорили самые влиятельные лидеры мира": Зеленский сделал новое заявление о войне

Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Поэтому его нужно не убедить, а заставить это сделать.

Такое мнение президент Зеленский высказал во время выступления на церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС.

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Что сказал Зеленский об окончании войны в Украине?

Глава государства напомнил, что самые влиятельные мировые лидеры, в частности Дональд Трамп, говорили России, что она должна прекратить войну против Украины. Однако эти слова не подействовали на Владимира Путина. Глава Кремля хочет продолжать войну.

Поэтому, пояснил Зеленский, для российского диктатора нужно создать такие условия, чтобы он не смог продолжать агрессию против Украины.

По словам президента, Украина уже создает такие условия, нанося удары на большие расстояния по российским военным и нефтяным объектам. Также эффективны удары по вражеской логистике с помощью дронов средней дальности. Они затрудняют России оккупацию украинской территории.

Обратите внимание! В конце июня Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию по принуждению России к миру. Она предусматривает, в частности, удары на большие расстояния по российской территории.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии президент повторил мнение о том, что лидер России не хочет заканчивать войну.

Мы по всем официальным и неофициальным каналам, через близких ему (Путину – 24 Канал) людей, передавали, что войну можно и нужно закончить, и что мы в Украине готовы к встрече, содержательным переговорам,

– сказал Зеленский.

По его словам, Путин видит для себя лишь дальнейшую агрессию против Украины и ее соседей.