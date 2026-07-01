Таку думку президент Зеленський висловив під час виступу на церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС.

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Що сказав Зеленський про закінчення війни в Україні?

Глава держави нагадав, що найсильніші світові лідери, зокрема Дональд Трамп, говорили Росії, що вона повинна закінчити війну проти України. Однак ці слова не подіяли на Володимира Путіна. Очільник Кремля бажає воювати далі.

Тому, пояснив Зеленський, для російського диктатора потрібно створити такі умови, аби він не зміг продовжувати агресію проти України.

За словами президента, Україна вже створює такі умови, завдаючи далекобійних ударів по російських військових і нафтових об'єктах. Також ефективними є удари по ворожій логістиці дронами середньої дальності. Вони ускладнюють Росії окупацію української території.

Зверніть увагу! Наприкінці червня Володимир Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію із примусу Росії до миру. Вона передбачає, зокрема, далекобійні удари по російській території.

Під час пресконференції з прем'єром Ірландії президент повторив думку про те, що керівник Росії не хоче завершувати війну.

Ми усіма офіційними і неофіційними каналами, через близьких йому (Путіну – 24 Канал) людей, передавали, що війну можна і треба закінчити, і що ми в Україні готові до зустрічі, змістовних перемовин,

– сказав Зеленський.

За його словами, Путін бачить для себе лише подальшу агресію проти України та її сусідів.