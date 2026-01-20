20 января, 20:06
Работа Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительная, – Зеленский
Президент Украины объяснил, что разобрал с министром обороны работу Воздушных сил ВСУ по вражеским целям. Он вспомнил о ночном обстреле Киевщины 20 января и подчеркнул, что она является неудовлетворительной.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении.
Что президент говорит об отражении российских атак?
Владимир Зеленский признал, что в Киеве ситуация является самой сложной. Ночью враг в очередной раз ударил по объектам энергетики.
Работа Воздушных сил по "Шахедам" – неудовлетворительная... Организация работы воздушных сил должна быть другой,
– говорит президент.
Зеленский отдельно разобрал эту ситуацию с министром обороны. "Выводы будут", – анонсировал украинский политик.