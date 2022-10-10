Не только ракеты: Россия каждые полчаса атакует Украину иранскими "шахидами"
Источник:Владимир Зеленский
Российские оккупанты чуть ли не каждые 30 минут атакуют Украину иранскими "шахидами". Президент Украины говорит, что получает уведомления об их уничтожении каждые 10 минут.
Соответствующую информацию президент Украины сообщил в ходе вечернего обращения 10 октября.
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Зеленский рассказал об атаках иранских "шахидов"
Из 84 российских ракет, запущенных против Украины, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников 13 сбиты. И даже после этого каждые десять минут я получаю сообщение о сбитии иранских "шахидов",
– заявил Зеленский.
По словам президента, только за последние часы:
- в 16:28 - "шахид" уничтожен, район Летки;
- 17:26 – Кременчуг, "шахид" уничтожен;
- 17:36 – Черкассы, "шахид" уничтожен;
- 17:40 – Долгинцево, Кривой Рог, "шахид" уничтожен;
- 17:50 – Апостолово, "шахид" уничтожен.
Владимир Зеленский объяснил, что так происходит весь день.
"Сейчас, когда я говорю, я продолжаю получать эти сообщения. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, правила безопасности и обращайте внимание на воздушную тревогу. Опасность еще есть. Но мы боремся", – сообщил президент.
Владимир Зеленский поблагодарил наши Воздушные силы и подразделения Сухопутных войск, которые были привлечены 10 октября.
Президент заверил, что Украину невозможно запугать:
- только еще больше объединить;
- невозможно остановить;
- только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить.
"Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", – заявил Зеленский.
Залужный показал карту-схему атак россиян
Следует вспомнить, что Валерий Залужный показал, как Россия атаковала Украину ориентировочно в 10:30 – 11 часов 20 октября.
Это схема нанесения государством-агрессором Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20 - 11:00 (говорится о 10 октября – 24 канал),
– заявил Залужный.
Валерий Залужный показал, как Россия атаковала Украину
По данным Главнокомандующего ВСУ, противник применил:
- крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования;
- баллистические ракеты;
- зенитные управляемые ракеты;
- разведывательные и ударные беспилотники типа Shahed-136.
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