"Трамп не может помогать Путину": Зеленский резко высказался по поводу ударов по НПЗ и Patriot

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

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Что сказал Зеленский о политике Трампа в отношении Путина?

Журналист спросил президента, не воспримет ли Дональд Трамп украинское условие для прекращения ударов по НПЗ как давление на США.

В ответ президент отметил, что Украина и Соединенные Штаты остаются близкими партнерами, а позиция Киева опирается на ощутимую солидарность американского общества.

По словам украинского лидера, открытый диалог и честность являются ключевыми составляющими сотрудничества союзников.

Именно поэтому я должен рассказывать президенту правду, реальную ситуацию: Америка не может помогать России. Президент не может помогать Путину– подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале октября Дональд Трамп призвал Украину не наносить удары по российским НПЗ, поскольку, мол, из-за этого растут цены на дизельное топливо. Именно для снижения цен на топливо президент США заключил дизельное соглашение с российским диктатором, позволив ему заработать дополнительные деньги на войну.

Украина воздерживалась от ударов по энергетическим объектам России несколько дней, но впоследствии возобновила атаки, поскольку враг не прекращал обстреливать ее собственную энергетику.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о задержке американцами поставок ракет Patriot в Украину, за которые союзники уже заплатили.