"Трамп не може допомагати Путіну": Зеленський різко висловився щодо ударів по НПЗ і Patriot

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News.

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Що сказав Зеленський про політику Трампа щодо Путіна?

Журналіст запитав президента, чи не сприйме Дональд Трамп українську умову для припинення ударів по НПЗ як тиск на США.

У відповідь президент зазначив, що Україна та Сполучені Штати залишаються близькими партнерами, а позиція Києва спирається на відчутну солідарність американського суспільства.

За словами українського лідера, відкритий діалог і чесність є ключовими складовими співпраці союзників.

Саме тому я маю розповідати президенту правду, реальну ситуацію: Америка не може допомагати Росії. Президент не може допомагати Путіну– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на початку жовтня Дональд Трамп закликав Україну не бити по російських НПЗ, бо, мовляв, через це ростуть ціни на дизель. Саме задля зниження цін на пальне президент США уклав дизельну угоду з російським диктатором, дозволивши заробити йому додаткові гроші на війну.

Україна утримувалася від ударів по енергетичних об'єктах Росії кілька днів, але згодом відновила атаки, оскільки ворог не припиняв обстрілювати її власну енергетику.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про затримку американцями постачання ракет Patriot до України, за які вже заплатили союзники.