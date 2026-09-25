"Ковальский – лишь исполняющий обязанности": есть ли у Зеленского кандидаты на должность генпрокурора
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент не проводил никаких встреч по поводу кандидатур на должность генерального прокурора Украины. По его словам, Антон Ковальский исполняет обязанности главы ведомства, а вопрос о постоянном назначении пока не рассматривался.
Глава государства рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов о возможном выдвижении кандидатуры Ковальского на рассмотрение парламента.
Что говорит президент о кандидатах на должность генерального прокурора?
Зеленский подчеркнул, что никаких консультаций или встреч относительно потенциальных претендентов на руководящую должность в Офисе генерального прокурора пока не проводил.
Ковальский – исполняющий обязанности,
– подчеркнул президент.
Назначение Антона Ковальского временным руководителем состоялось после отставки его предшественника – Руслана Кравченко. Кстати, последний уехал за границу и в настоящее время, по данным журналистов, находится в Вене.
До этого Ковальский возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру с июля 2025 года, а ранее занимал руководящие должности в Черновицкой и Винницкой областных прокуратурах.
В качестве первоочередной задачи на посту исполняющего обязанности Ковальский определил проведение встреч с руководителями структурных подразделений ведомства и региональных органов. Это необходимо для анализа проблемных направлений, проверки кадровых решений и работы по резонансным делам.
План действий и завершение служебных процедур
Отдельным направлением работы новый руководитель определил окончательное проведение служебных и кадровых процедур в отношении сотрудников прокуратуры.
Речь идет о расследовании в рамках операции "Карфаген", касающейся раскрытия схемы прикрытия мошеннических колл-центров сотрудниками ведомства.
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, отставка предыдущего главы Офиса генерального прокурора произошла на фоне громких антикоррупционных расследований.
В настоящее время общественные организации и международные партнеры призывают разработать законопроект для проведения открытого конкурса на эту должность.