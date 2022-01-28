Зеленский заявил, что у президента могут быть секреты даже от Байдена

Владимир Зеленский заявил, что, как президент, может иметь секреты даже от американского коллеги Джо Байдена. Несмотря на это, отношения политиков открыты.

Наши спецслужбы делятся многими вещами. Об этом Зеленский заявил иностранным журналистам на брифинге.

Важно Потом будет полномасштабная война, – Зеленский о том, почему не стоит откладывать санкции

Думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты. Так же как и у президента США,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что есть перехват информации разного характера.

Как прошел разговор Зеленского и Байдена

27 января Зеленский побеседовал с президентом США Джо Байденом. Американская сторона подчеркнула, что США и партнеры готовы решительно ответить на вторжение России в Украину, если это произойдет.

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