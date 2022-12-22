За 300 дней войны Украина и США начали новый этап во взаимоотношениях, – Зеленский

США и Украина вышли на более крепкий этап отношений за время полномасштабной российско-украинской войны. Визит Зеленского в Штаты 21 декабря стал историческим.

Страны вышли на уровень настоящего союзничества. Об этом заявил сам президент Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

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За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украины и США – мы вышли на уровень реального союзничества, которое полностью наполнено реальным содержанием. Я сегодня это ощутил на всех моих встречах, во всех наших переговорах,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Байдена за его личные усилия, а также целенаправленные и мудрые шаги, объединяющие мировое сообщество. Зеленский убежден, что всему миру полезно, когда все страны мира занимают четкую позицию по защите международного права.

Визит Зеленского в США: главное