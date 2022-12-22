За 300 дней войны Украина и США начали новый этап во взаимоотношениях, – Зеленский
США и Украина вышли на более крепкий этап отношений за время полномасштабной российско-украинской войны. Визит Зеленского в Штаты 21 декабря стал историческим.
Страны вышли на уровень настоящего союзничества. Об этом заявил сам президент Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.
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За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украины и США – мы вышли на уровень реального союзничества, которое полностью наполнено реальным содержанием. Я сегодня это ощутил на всех моих встречах, во всех наших переговорах,
– подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил Байдена за его личные усилия, а также целенаправленные и мудрые шаги, объединяющие мировое сообщество. Зеленский убежден, что всему миру полезно, когда все страны мира занимают четкую позицию по защите международного права.
Визит Зеленского в США: главное
- Украинский лидер прилетел в Штаты 21 декабря. О визите объявили именно в этот день. Раньше его не разглашали в целях безопасности.
- США анонсировали новую военную помощь Украине в 1,8 миллиарда долларов. Важным моментом является то, что туда войдут системы ПВО "Патриот". Кроме того, американцы научат украинских военных ими пользоваться.