Країни вийшли на рівень справжнього союзництва. Про це заявив сам президент Володимир Зеленський після перемовин з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні, передає 24 канал.

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За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах – України і США – ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнено реальним змістом. Я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, в усіх наших переговорах,

– наголосив Зеленський.

Він подякував Байдену за його особисті зусилля, а також цілеспрямовані й мудрі кроки, які обʼєднують світову спільноту. Зеленський переконаний, що для усього світу корисно, коли усі країни займають чітку позицію щодо захисту міжнародного права.

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