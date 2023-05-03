Зеленский уверен, что Украина получит F-16: когда это произойдет и от чего зависит

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина получит западные истребители. Глава государства заявил, что Украина получит право получить истребители своими результатами на поле боя с оккупантами.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистьо в Хельсинки, пишет 24 Канал. Президент сказал, что Украине очень нужны самолеты.

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Украина может получить самолеты после контрнаступления

Глава государства объяснил, что война диктует такие правила, что Украина сначала должна преуспеть на поле боя, после чего получить определенное оружие.

"Будут ли они (самолеты – 24 Канал) у нас и почему я верю, что будут – я уверен! Но так происходит эта война, что мы должны постоянно доказывать это на поле боя", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Украина не позволила России захватить нашу страну за три дня. Именно после этого, как сказал президент, Украина получила оружие.

Затем Зеленский намекнул на успехи Украины во время осенней кампании в Харьковской и Херсонской областях, после чего Киев начал добиваться дальнобойной артиллерии.

Глава государства считает, что Украина получит положительное решение относительно самолетов после ожидаемого контрнаступления.

Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина хотела бы, чтобы все было наоборот, поскольку это облегчило бы работу нашим военным. Впрочем, Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна за всю помощь.

Президент Финляндии объяснил, почему страна не может передать Украине самолеты

Президент Финляндии тоже прокомментировал тему истребителей для Украины, в частности почему северноевропейские страны затягивают, с этим решением.

Саули Ниинистьо рассказал, что Украина поднимает тему о передаче именно истребителей F-16, которых нет на вооружении Финляндии. Зато Финляндия имеет достаточно старые истребители Hornet.

Ниинистьо отметил, что этих самолетов мало не только в Европе, а в целом в мире. Также он объяснил, почему Финляндия не может передать Украине свои самолеты Hornet.

Финский лидер обратил внимание на то, что его страна граничит с Россией. При этом Финляндия планирует приобрести самолеты F-35, которые должны быть заменены Hornet.

Пока Финляндия не получит новые самолеты, она не может отдать свои воздушные суда по соображениям безопасности.

Когда Финляндия получит F-35, то самолеты Hornet будут списаны. После заявления Ниинистьо Зеленский сделал ремарку, что Украине нравятся финские самолеты.