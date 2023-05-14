Не более чем фантазии: Зеленский отрицает обвинение о плане захватить территории России

Президент Владимир Зеленский отрицает информацию, что Украина якобы хотела захватить российские города и села. Глава государства опроверг и данные, что Украина якобы хотела атаковать Россию дальнобойными ракетами.

Соответствующая информация появилась после утечки секретных данных Пентагона. Зеленский, отвечая на вопрос, предлагал ли он оккупировать часть России, отверг обнародованные документы и назвал их "фантазией".

Смотрите также Тейшейра может иметь ценную для врагов информацию: его просят оставить за решеткой

Зеленский опроверг "слитые" данные Пентагона

В то же время глава государства отметил, что Украина имеет право на самозащиту, в частности, с использованием нетрадиционной тактики.

Украина имеет полное право защищать себя, и мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот. Когда столько людей погибло, когда есть массовые захоронения, когда наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать любые хитрости,

– заявил он.

Также президент отверг информацию из разведданных о том, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы нанести удар по территории России. Зеленский сказал, что это не то, чем Украина развлекается.

"Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступательных действиях или ударах по российской территории", – сказал он.

В администрации Байдена заявили, что Зеленский пообещал, что Украина не будет использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Белый дом считает, что это обещание он выполнил.

Также в администрации Байдена заявили, что перехваченные комментарии Зеленского не являются причиной отказа в предоставлении Украине ATACMS.

О чем говорится в "слитых" данных