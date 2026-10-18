"Мы не сможем выстоять": Зеленский назвал опасный сценарий для Украины

Если США официально поддержат Россию и Владимира Путина, это станет "исторической ошибкой". Украине будет нелегко одержать победу без американской поддержки.

Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире программы "Meet the Press" на телеканале NBC News в воскресенье, 18 октября.

Какие последствия будет иметь официальная поддержка России со стороны США?

Глава государства заявил, что по-прежнему считает президента США Дональда Трампа союзником, несмотря на ряд его решений, которые вызвали беспокойство у Украины и ее сторонников в Конгрессе США.

"Мы хотим ему доверять", – сказал политик, говоря о Трампе.

Надеюсь, что он (Трамп – 24 Канал) изменит свои решения, потому что, на мой взгляд, все это ошибки. Они не помогут ни нам, ни Соединенным Штатам,

– пояснил президент.

Комментируя возможность того, что США официально встанут на сторону России, Зеленский заявил: "Если эти две страны будут вместе, мы не победим и не сможем выстоять".

На протяжении четырех с половиной лет войны США были важнейшим партнером Украины. Впрочем, в последние недели Дональд Трамп принимает решения, которые в Киеве воспринимают как предательство.

Сначала президент США договорился с Путиным о поставках на мировой рынок сотен тысяч тонн российского дизельного топлива. На фоне этой сделки он призвал Украину прекратить удары по НПЗ России.

17 октября Трамп отказался ввести масштабные новые санкции против России, ранее одобренные Конгрессом.

Также на короткое время США приостановили обмен разведывательной информацией с Украиной. Из-за этого последняя лишилась возможности своевременно получать данные о приближающихся баллистических ракетах.

Кроме того, США ввели ограничения на использование технологии Starlink, которая имеет важное значение для перехвата реактивных беспилотников.