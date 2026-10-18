Про це сказав Володимир Зеленський в ефірі програми Meet the Press на телеканалі NBC News у неділю, 18 жовтня.

Які наслідки матиме офіційна підтримка Росії з боку США?

Глава держави заявив, що однаково вважає президента США Дональда Трампа союзником, попри низку його рішень, які занепокоїли Україну та її прихильників у Конгресі США.

"Ми хочемо йому довіряти", – сказав політик, говорячи про Трампа.

Сподіваюся, що він (Трамп – 24 Канал) змінить свої рішення, тому що, на мою думку, усе це помилки. Вони не допоможуть ані нам, ані Сполученим Штатам,

– пояснив президент.

Коментуючи можливість того, що США офіційно стануть на бік Росії, Зеленський заявив: "Якщо ці дві країни будуть разом, ми не переможемо й не зможемо вистояти".

Протягом чотирьох із половиною років війни США були найважливішим партнером України. Втім, упродовж останніх тижнів Дональд Трамп ухвалює рішення, які в Києві сприймають як зраду.

Спершу президент США домовився з Путіним про постачання на світовий ринок сотень тисяч тонн російського дизельного пального. На тлі цієї угоди він закликав Україну зупинити удари по НПЗ Росії.

17 жовня Трамп відмовився запроваджувати масштабні нові санкції проти Росії, які раніше ухвалив Конгрес.

Також на короткий час США заблокували обмін розвідувальною інформацією з Україною. Через це остання втратила можливість своєчасно отримувати дані про балістичні ракети, що наближалися.

Крім того, США запровадили обмеження на використання технології Starlink, яка має важливе значення для перехоплення реактивних безпілотників.