На Торецком направлении наши воины попали в засаду, –Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что путинские слова о перемирии оказались пустыми. Глава государства рассказал, что в районе Торецка погибли украинские военные.

После того, как Путин 19 апреля объявил "пасхальное перемирие" на 30 часов, российские военные неоднократно нарушали его. Оккупанты продолжили штурмы и обстрелы украинских позиций, передает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Защитники попали в засаду россиян

Президент сообщил трагическое известие. На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в русскую засаду. Среди защитников есть погибшие. "Российские военные, которые это сделали, будут уничтожены", – пообещал политик.

Также Зеленский указал на несоблюдение оккупантами "перемирия", объявленного диктатором.

Так, с начала суток к 16 часам уже произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел. Наблюдается тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более четырехсот применений FPV россиянами.

Наибольше российская боевая активность в эту Пасху наблюдалась на Покровском направлении. Боевые действия продолжаются на Курщине, Северском и других направлениях Донецкой области.