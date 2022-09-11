Весной мы должны быть полностью готовы к переговорам о членстве Украины в ЕС, – Зеленский
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что уже весной Украина должна быть готова к ведению переговоров о членстве в Евросоюзе. Это будет исторический момент.
Зимой Киев должен сделать все, чтобы уже весной страна была полностью готова к переговорам. Об этом президент заявил на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.
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Для ЕС будет честью принять побеждающее государство – Зеленский
Глава государства отметил, что завершение объединения Европы невозможно без Украины.
За эту зиму мы должны сделать абсолютно все, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Это будет исторический момент, историческое время, когда для Европы будет честью принять наше государство. Побеждающее государство
– подчеркнул Зеленский.
Какие требования должна выполнить Украина
Заявку на членство в Евросоюзе Украина подала 28 февраля. 23 июня ЕС принял историческое решение – предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Теперь наше правительство планирует до конца года выполнить ряд требований, которые перед Киевом поставили европейские чиновники. По словам вице-премьер-министра по вопросам Европейской и Евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, 70% этих требований уже выполнены.
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В то же время Соглашение об ассоциации невозможно выполнить на 100%, ведь оно достаточно старое. Переговоры по нему завершились в 2009 году, поэтому некоторые обязательства уже не актуальны. Украинские чиновники определили для себя список из 107 актов, которые следует реализовать.
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