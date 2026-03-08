"Это очень болезненный вопрос": Зеленский рассказал, о чем его просили защитники Дружковки
- Украинские военные на передовой нуждаются в современных радарных системах.
- Нидерланды изготавливают лучшие радиолокаторы.
Украинские военные на передовой нуждаются в современных радарных системах. Помочь с их поставками могли бы Нидерланды, ведь именно там производят одни из самых качественных радиолокаторов.
Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Роб Йеттен, передает 24 Канал.
Смотрите также Трамп легко мог бы это остановить: аналитик сказал, почему США "не замечают" помощи России Ирану
Какое оружие очень нужно воинам в Донецкой области?
Владимир Зеленский недавно посетил Донецкую область. В городе Дружковка бойцы обратились к нему с конкретной просьбой по радарам. Президент подчеркнул, что эти системы крайне важны для защиты украинских воинов.
Они очень нам нужны. Это то, что помогает в защите воина. И это такой вызов. Это очень болезненный вопрос,
– сказал он.
Зеленский добавил, что Нидерланды относятся к государствам, которые производят одни из лучших радаров. Он отметил, что лично передал главе правительства Нидерландов этот запрос от наших защитников.
Отдельно стороны говорили об участии Амстердама в финансировании закупки боеприпасов для западных ЗРК, которые использует Украина.
Президент подчеркнул, что Нидерланды демонстрируют пример эффективной поддержки Украины, в частности благодаря решению ежегодно выделять около 3 миллиардов евро помощи.
Кроме того, страна инвестирует в программу PURL, которая позволяет Украине закупать ракеты для систем ПВО, прежде всего PAC-2 и Patriot PAC-3. По словам президента, такие ракеты сейчас являются критически важными для защиты страны.
Что известно о нехватке ракет для ПВО в Украине?
Украина обеспокоена сигналами от США о возможном уменьшении помощи в поставках систем ПВО из-за конфликта против Ирана. Зеленский выразил обеспокоенность, что в случае затяжной войны США могут уменьшить поставки систем ПВО и РАС-2, РАС-3.
Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова поделиться с партнерами опытом борьбы с дронами-камикадзе и технологиями перехвата беспилотников. По его словам, с таким запросом в Киев уже обратились страны Ближнего Востока, Европы и США. В то же время Украина нуждается в ракетах для систем ПВО MIM-104 Patriot, поэтому стороны могут рассмотреть взаимовыгодный обмен технологиями и вооружением.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война в Украине могла бы завершиться раньше, если бы Киев получил лучшую противовоздушную оборону. Стубб отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может ограничить военное сотрудничество России с Ираном, что может быть выгодно для Украины.