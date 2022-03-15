Зеленский заявил об отмене проверок для бизнеса
Владимир Зеленский заявил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики. Среди прочего отменил все проверки для бизнесов.
Соответствующее заявление президент сделал во время ночного обращения в ночь на 15 марта. То есть, после 19 дней войны, которую Россия начала против Украины.
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Власть отменила все проверки для всех бизнесов
Владимир Зеленский заявил, что власть запустила налоговую реформу и запустила максимальную дерегуляцию бизнеса.
Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь,
– заявил Владимир Зеленский.
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Президент объяснил, что условие только одно – чтобы владельцы обеспечивали нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона.
Владимир Зеленский добавил, что это только начальные два шага нашей налоговой реформы. Продолжение следует.
Ночное обращение Зеленского за 14 – 15 марта – смотрите видео