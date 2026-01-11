Зеленский сравнил войну в Украине с войной нацистов против СССР по продолжительности

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже столько, как война нацистской Германии против Советского Союза. За последние более 3 лет Москва не достигла никаких весомых результатов.

Но теряет по меньшей мере тысячу военных убитыми ежедневно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента Владимира Зеленского в воскресенье, 11 января.

Смотрите также Все идет не по плану, – эксперт сказал, где у россиян на фронте возникли трудности

Что сказал Зеленский о войне?

"Время мы не затягиваем, в отличие от России. Те уже дозатягивались, если честно. Полномасштабная война России против Украины длится уже столько же, сколько война нацистской Германии против Советского Союза", – сказал президент.

Владимир Зеленский констатировал, что продолжается 1418-й день полномасштабной войны. Он напомнил желание России "повторить", что та и сделала издевательствами людей, наследуя фашизм и все худшее, что было в XX веке.

Даже еще дополнительно накреативили войну "Шахедами" и баллистикой против электростанций и колетеней. Но все равно россияне пытаются захватить тот же Донбасс, что и почти 4 года назад, хотят еще раз соврать, что взяли Купянск, погибают бесконечно в боях на Запорожье и воюют до сих пор против одной Украины,

– сказал он.

По его словам, российские потери составляют сейчас каждый день не менее 1 тысячи убитых в сутки. Владимир Зеленский отметил, что остановить Россию можно только вместе с участием США и европейских союзников.

Какие потери понесет Россия?